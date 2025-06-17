Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 17.06.2025 09:41

Teknolojinin kalbi yeniden İstanbul'da atacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Teknolojinin kalbi yeniden İstanbul'da atacak

Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ilham veren TEKNOFEST, medeniyetler beşiği İstanbul’un eşsiz atmosferinde teknoloji ve inovasyon rüzgarları estirecek.

Dünyanın dört bir yanından, bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş; geleceği hayal eden, tasarlayan ve gerçeğe dönüştüren gençleri buluşturan TEKNOFEST, bu yıl da inovasyon coşkusuyla İstanbul’da yeni rekorlara imza atarak dünyada büyük ses getirecek. 2025 yılında ilk olarak kardeş vatan KKTC’de gerçekleştirilen TEKNOFEST’in bu yıl ikinci durağı ise İstanbul olacak. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

54 farklı yarışmasıyla teknoloji ve inovasyonun kalbi TEKNOFEST İstanbul’da atacak

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul’da, 54 ana ve 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek. Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.

Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak. Bu büyük heyecana ortak olmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.teknofest.org
 

ETİKETLER
Teknofest İstanbul Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Balıkesir'de otoyolda otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
10:13
İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı
10:12
Sosyal medya kandırmacası ölümle sonuçlandı
10:08
Borsa İstanbul güne 9.355,81 puandan başladı
10:08
Katil İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: 45 kişi hayatını kaybetti
10:03
Sivas'ta keneden 8. can kaybı
Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi
Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ