Mardin’de 278 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin’de de bugün karne sevinci yaşandı.



Mardin’de bin 188 okulda 278 bin öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. Artuklu ilçesinde bulunan Şehit Uğur Palancı İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne günü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla tören düzenlendi. Vali Demirtaş, öğrencilere karnelerini, başarı belgelerini ile kırtasiye seti hediye edip tatillerini iyi değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları ve iyi dinlenmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Karne dağıtım töreni sonrasında öğretmenler odasını da ziyaret eden Vali Demirtaş, öğretmenler ve okul idarecileriyle de bir süre hasbihal ederek yıl boyunca göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkürlerini iletti.



Vali Demirtaş, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



“İçtenlikle söylemek gerekirse, onların başarılarını görmek ve bu anlamlı etkinliği paylaşmak beni fazlasıyla mutlu ediyor. Öncelikle, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize tebriklerimi iletmek istiyorum. Bu karne, öğrencilerimizin bir yıl boyunca gösterdikleri çaba, azim ve başarıyı yansıtıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin kalitesi ve çeşitliliği, toplumumuzun ilerlemesindeki en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, eğitim alanında sürekli iyileştirmeler yapmak ve öğrencilerimizin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza iyi tatiller diliyorum"



Törene Vali Demirtaş’ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı. Karne dağıtım töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.