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Güncel
AA 19.08.2023 16:58

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Valililer Kararnamesiyle Karaman'dan Mardin'e atanan Vali Tuncay Akkoyun, şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Vali Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ile Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle sohbet eden Akkoyun, devletin bütün kurumları ile yanlarında olduğunu söyledi.

Akkoyun, "Ay yıldızlı bayrağımız, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bize emanet. Vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akkoyun, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ağır yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Halil Algan'ı evinde ziyaret etti.

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