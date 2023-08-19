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Güncel
AA 19.08.2023 16:33

Bilecik’te kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik’te çıkan kavgada iki kişiden biri, diğerini yaraladı.

Bilecik’te kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokağı'nda U.B. ile C.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

C.K. tarafından kesici bir aletle karnından yaralanan U.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlı C.K'yi gözaltına aldı. Bazı kişilerin de olayla ilgili ifadelerine başvurulmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü belirtildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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