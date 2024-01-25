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Güncel
İHA 25.01.2024 13:44

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahallelerde sorunları dinledi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Bülbül, Ovaköy ve Zeytinli Mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahallelerde sorunları dinledi

Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Akkoyun, Bülbül Mahallesinde bulunan Mor Yakup Kilisesini ziyaretinde, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz'den bilgi aldı.

Bülbül Mahallesinin ardından Ovaköy Mahallesine geçen Vali Akkoyun, Mahalle Muhtarı İsmail Babuş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Akkoyun, "Hemşerilerimizin yaşadıkları yerlerde mutlu ve huzurlu olmaları için gayret ediyoruz. Gelişen ve değişen ülkemizde, devletimizin kurumları vatandaşlarımızın ayağına gelerek taleplerine yerinde çözüm buluyor" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun son olarak, kırsal Zeytinli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle hakkında muhtar Siyamed Doğu'dan bilgi alan Vali Akkoyun, mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek talep ve ihtiyaçlarını not aldı.

Vali Akkoyun; "Kıymetli hemşerilerimiz, kapılarımız da gönlümüz de sonuna kadar sizlere açık. Her zaman sizlerin hizmetindeyiz her zaman milletimizin emrindeyiz" diye konuştu.

Yeşilli ilçesi kırsal mahalle ziyaretlerinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile kurum ve birim müdürleri eşlik ederek talep ve ihtiyaçları değerlendirdi.

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