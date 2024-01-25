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Güncel
İHA 25.01.2024 13:37

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Söğüt ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu anlamda, 6,82 gram esrar maddesi 1,41 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 5 adet bong aparatı ele geçirildi. Yürütülen operasyonlarda toplam 11 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçlarından yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.A H.P. ve İ.S.Ş. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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