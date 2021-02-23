Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, aralarında 2 muvazzaf astsubay ile görevinden ihraç edilen bir albayın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.