Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, aralarında 2 muvazzaf astsubay ile görevinden ihraç edilen bir albayın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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