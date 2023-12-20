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Güncel
AA 20.12.2023 10:48

"Maraş dondurması"nın ham maddesi salebin fideleri toprakla buluştu

"Maraş dondurması"na kattığı lezzet, kıvam ve aroma sebebiyle dondurmanın hammaddesi olarak bilinen salep bitkisinin fideleri toprakla buluşturuldu.

"Maraş dondurması"nın ham maddesi salebin fideleri toprakla buluştu

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine özgü lezzetiyle bilinen Kahramanmaraş dondurmasının vazgeçilmez ham maddelerinden salebin üretimi, kentin farklı noktalarında sürüyor.

Bu kapsamda Türkoğlu ilçesindeki Kılılı Mahallesi'nde salep üretimi için fideler toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, salep bitkisinin ekonomiye kazandırılması konusunda üreticilere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dondurma üreticilerinin salep üreticilerine 10 yıl alım garantisi verdiğini hatırlatan Bilir, kendilerinin de bu alanda çiftçilere eğitimden başlayarak hemen her konuda destek olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardında salep fideleri toprakla buluşturuldu.

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