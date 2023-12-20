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Güncel
AA 20.12.2023 10:43

Gaziantep'te öğretmelere bisiklet dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Nizip ilçesindeki 3 bin öğretmene bisiklet dağıtıldı.

Gaziantep'te öğretmelere bisiklet dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Abdülhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevre dostu bir kent oluşturmak amacıyla başlatılan bisiklet dağıtımına Nizip'teki öğretmenleri de dahil ettiklerini söyledi.

Nizip ilçesinde ulaşım ve eğitim ile ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Şahin, şunları kaydetti.

"Nizip her zaman benim için çok önemli ve sevdiğim bir şehir, aynı zamanda insanları da benim için çok özel. Biz Nizip'ten razıyız. Önceki dönem Belediye Başkanımız Hacı Fevzi Akdoğan ve Belediye Başkanımız Mehmet Sarı ile birlikte çok güzel işler yaptık tamamladığımız birçok çalışmayı değerli hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Biz her alanda Nizip'in emrindeyiz böylelikle 100. yılda 100 bin bisiklet projemiz kapsamında daha önce ilçede birçok gencimize, din görevlilerimize ve bakkal esnafımıza hediye ettiğimiz bisikletleri bugün de ilçemizdeki öğretmenlere hediye ediyoruz. Üretimimizle birlikte dağıtımlarımıza da devam ediyoruz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar."

Kaymakam Osman Uğurlu da, hareketlilik alanında büyük öneme sahip olan bisikletlerin öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise ilçeye kazandırdığı hizmetlerden ve öğretmenlere hediye edilen bisikletlerden dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tüm öğretmenler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bisikletler öğretmenlere dağıtıldı.

Programa, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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