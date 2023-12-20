İzmir'de "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler yakalandı

Kemalpaşa Caddesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

Aracı kullanan F.A. polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada ters yöne giren ve otomobiliyle park halindeki araca çarpan F.A, yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

Takviye ekiplerin de desteğiyle F.A, 4072 Sokak'ta yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydı olan F.A'nın 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, araçtaki E.K'nin ise uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.