Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.12.2023 15:13

Mantar toplamaya gidince kayboldu, 28 saat sonra sağ salim bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden ve kaybolan 80 yaşındaki Ali Başaran 28 saat sonra sağ salim bulundu.

Mantar toplamaya gidince kayboldu, 28 saat sonra sağ salim bulundu

Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak üzerinde yaşamını sürdüren 80 yaşındaki Ali Başaran dün sabah saatlerinde ormana mantar aramaya gitti. Hava kararmasına rağmen geri dönmeyen Başaran’ı ailesi merak ederek 112 Acil çağrı üzerinden AFAD’a ulaştı.

AKUT ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri akşam saatlerinden kurtarma operasyonuna çıkarak tüm ormanlık ve makilik alanı aramaya başladı. Gece geç saatlerine kadar arama yapan ekipler Başaran’dan bir ize rastlayamadı. Sabah erken saatlerde tekrar aramaya başlayan kurtarma ekipleri Başaran’ı dağın yüksek kesiminde bir kayalıkta otururken buldu.

Geceyi ağaçların arasında uyuyarak geçiren Başaran dağdan yaklaşık 3 saatte indirildi. Ailesi gözü yaşlı bir şekilde Başaran’ı karşıladı. Tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri Başaran’ı sağlık kontrolünden geçirdi. Durumunun iyi olduğu görülen Başaran bir daha mantar toplamaya gitmeyeceğini söyledi.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Kurye gibi geldiler, ev sahibini rehin alarak 20 bin dolar çaldılar
15:43
Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi
15:37
Gazze'den 292 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi
15:34
Uzay yolcularının yapacakları deneylerin detayları belli oldu
15:22
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de
15:12
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: Bazı yollar trafiğe kapandı
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerinin yapımına başlandı
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerinin yapımına başlandı
FOTO FOKUS
2023 savunma sanayiine ASELSAN damgası
2023 savunma sanayiine ASELSAN damgası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ