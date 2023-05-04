Manisa'daki üzüm üreticilerine, 50 bin salkım güvesi tuzağı dağıtıldı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve EİB işbirliğinde yürütülen proje kapsamında tuzaklar, üreticilere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın üzümüne katma değer sağlamak için projeler yürüttüklerini belirtti.



"Birçok paydaşla çiftçimize proje ve kaynak üretmeye çalışıyoruz"

Bu projelerden en önemlisinin pestisiti azaltmak olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Manisa’nın bütün ilçelerinde 6 bin 245 dekarlık alanda 3 milyon liraya yakın bütçe ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Birçok paydaşla çiftçimize proje ve kaynak üretmeye çalışıyoruz. Sahada üreticilere her anlamda destek vermeye gayret ediyoruz. İlimiz, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyoteknik mücadelede Türkiye'de birinci sıradadır. Bu da Manisa topraklarında en nitelikli ürünlerin üretildiğinin net göstergesidir"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'de yaş üzüm üretiminin merkezinin Manisa olduğunu söyledi.

Pestisit kullanımının sonlandırılması ve kalıntısız üretim için uzun yıllardır işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Uçak, hedeflerinin üzüm ve üzüm mamulü ihracatını sürdürülebilirlik eksenli projelerle 1 milyar dolara yükseltmek olduğunu bildirdi.