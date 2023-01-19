Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.C. ve S.D'nin ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 30 tabanca fişeği, bir de hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan ve farklı suçlardan sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.