Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.C. ve S.D'nin ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 30 tabanca fişeği, bir de hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan ve farklı suçlardan sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa
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