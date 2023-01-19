İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimin her alanında iyileştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu projelerden birinin de sistem dışında kalan ve zaman zaman okulla kopukluğu olan öğrencilerle ilgili olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu konuda bakanlığımız aralık ayından bu yana Türkiye'nin her yerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bitlis'te aralık ayında ekiplerimiz sahadaydı. Bugüne kadar arkadaşlarımızın temel eğitimde sisteme kazandırdığı öğrenci sayısı 199, ortaöğretimde de 109'dur. 308 öğrenci sisteme kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci dönemde ayrı bir çalışma yapacağız."