Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yakup Aslan'ın kullandığı 35 UHJ 26 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde Mücahit Kabak idaresindeki 45 AAH 741 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Kabak, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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