Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirildi
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde, ağılında ve arazide yapılan aramalarda 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Çanakkale Uyuşturucu
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