Manisa'daki operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ilçelerinin yanı sıra İstanbul Pendik'te 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 tabanca, bunlara ait şarjör, 1 av tüfeği ve buna ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Gördes'deki R.E ve H.E'nin evlerine düzenlendikleri operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.E. ve H.E'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.