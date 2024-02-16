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Güncel
AA 16.02.2024 17:25

"Serik'in Mucitleri Keşifte" projesi tanıtıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde "Serik'in Mucitleri Keşifte" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

"Serik'in Mucitleri Keşifte" projesi tanıtıldı

Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulundaki programda konuşan hayırsever iş insanı, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı ve Kimyagerler Derneği Akdeniz Şubesi Başkanı İbrahim Şahin, okulu Serik için değerli öğrencilerin yetişmesi için yaptırdığını söyledi.

Desteği bırakmadığını ve geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, "Araştırmayı kendine alışkanlık haline getiren çocukların ileride kaliteli bilim insanları olacağına ve ilçemizin ismini tüm dünyaya duyurarak Serik'i bir marka haline getireceğine inanıyorum. Projenin herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kimyagerler Derneği'nden Reyhan Yücel de çocuklara fen bilimlerini en verimli ve eğlenceli hale getirmek için uygulamalı bilim programlarının etkisinden bahsetti.

Programa, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Kimyagerler Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Şimşek ile okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

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