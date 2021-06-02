Kaza, dün akşam saatlerinde Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi.

Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki otomobile çarptı.

3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.