Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 3-11. kilometreleri İzmir yönünde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde bant aktarımı yapıldığından ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Merzifon-Havza yolunun 38-42. kilometrelerinde (Meray Köprülü Kavşağı) kavşak ve yan yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde mekanik sistem bakım ve onarım çalışması yapılacak. Tünel, bugün 08.00-13.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Susuz-Göle yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.