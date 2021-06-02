Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri civarında meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halinde olan Adil T.’nin kullandığı otomobil aynı istikamette giden İ.G. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Tuğba Güvenç T. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Adil T. ve 2 çocuğu ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından baba ve çocukları Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tır sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

