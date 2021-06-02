Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana’nın Ceyhan ilçesinde tıra çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri civarında meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halinde olan Adil T.’nin kullandığı otomobil aynı istikamette giden İ.G. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Tuğba Güvenç T. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Adil T. ve 2 çocuğu ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından baba ve çocukları Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Tır sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Adana
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