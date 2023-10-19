Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.10.2023 21:53

Manisa'da üzüm hasadı örtü altı bağlarda devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzümünün örtü altında hasadına devam ediliyor.

Manisa'da üzüm hasadı örtü altı bağlarda devam ediyor

 Aralık ayının sonlarına kadar adeta soğuk açık hava deposu gibi dalında taze olarak kesilen üzümler dünya sofralarını da tatlandırmaya devam ediyor. Temmuz ayında örtülen üzüm bağları aralık ayının sonlarına kadar hasadına devam edilecek.

Hasat devam ederken, kesilen üzümler ihracatçı firmalar tarafından soğuk hava depolarında konulduktan sonra yurt dışına ihraç ediliyor. Başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri tazeliği ile dikkat çekiyor.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere sofralık çekirdekli dokuz tür üzümün yetiştirildiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, `Bu yıl mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşadık. Ancak iyi bakımlı üzüm bağlarımızda verim ve kalite güzel. Üzümlerimizin büyük bir bölümü yaş olarak yurt dışına ihraç edildiği gibi yurt içerisinde de tüketiliyor. Ayrıca kuru olarak da değerlendiriliyor. Çıkma üzümler de sumalık olarak değerlendiriliyor.` dedi.

Öte yandan üzüm üreticisi Anmet Karadağ ise şunları söyledi: `İyi bakım yapılan bağlarda kaliteli üzümler var. 'Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.' derler doğru bir söz. Bizler üzüm bağlarının içerisinden adeta çıkmıyoruz. Kaliteli üzüm almak gerçekten emek istiyor.`

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Kütahya'da uluslararası katılımlı "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek
22:39
AB düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor
22:40
Lübnan sınırında İsrail ateşi nedeniyle mahsur kalan 6 gazeteci kurtarıldı
22:05
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
22:11
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
21:11
KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ