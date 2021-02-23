Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 2'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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