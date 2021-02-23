Merkez ilçeye bağlı Karaderehasanağa köyünde devriye görevi esnasında jandarma ekiplerince yaralı bir doğan bulundu.

Ekipler, yaralı doğanı koruma altına alarak tedavisinin yapılması ve doğaya tekrar salıverilmesi için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.