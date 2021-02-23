Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de jandarma tarafından bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan doğan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Merkez ilçeye bağlı Karaderehasanağa köyünde devriye görevi esnasında jandarma ekiplerince yaralı bir doğan bulundu.
Ekipler, yaralı doğanı koruma altına alarak tedavisinin yapılması ve doğaya tekrar salıverilmesi için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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