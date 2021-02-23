Bakırlıtepe mevkisine, 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması üzerine hareketlilik yaşanıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak merkezi yetkilileri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının belirlediği tüm kriterleri yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını söyledi.