Merkez Çukurova ilçesinde 19 Şubat’ta yeğeni Erdal Köse'yi (45), 01 UT 346 plakalı otomobilinin içindeyken av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen dayı Hüsamettin İ’nin (49) ardından eşi Adalet ve oğlu Hakan İ. de gözaltına alındı.

Olaydan önce maktul Erdal Köse'nin içinde oğlu ve iki arkadaşının da olduğu otomobiliyle dayısının evinin önünden geçerken yengesiyle tartıştığı öne sürüldü.

Öte yandan, kullanım hakkının Hüsamettin İ'de olduğu belirtilen 4 dönümlük hazine arazisinin bir bölümünü yeğeni Erdal Köse'nin izinsiz kullandığı, bu nedenle dayı ile yeğen arasında bir süredir husumet bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Hüsamettin, eşi Adalet ve oğulları Hakan İ, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli çift tutuklandı, oğulları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İlçedeki Kaşoba Mahallesi'nde Hüsamettin İ’nin tartıştığı yeğeni Erdal Köse'yi silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülmüştü.

Olayı haber alarak bölgeye giden polis ekipleri, zanlı Hüsamettin İ'yi gözaltına almıştı.