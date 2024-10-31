Az Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2024 23:08

Manisa'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda yabancı uyruklu H.M. ve M.M'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. çıkarıldığı hakimlikçe terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
İstanbul'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
23:43
Otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu
23:22
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü
23:12
ABD: 10 bin Kuzey Kore askerinden 8 bini Ukrayna sınırına yakın konuşlandırıldı
22:56
Nemrut Kalderası kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldı
22:23
Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şanlıurfa'da hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ