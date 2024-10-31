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Güncel
AA 31.10.2024 22:54

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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