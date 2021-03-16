Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Demirci ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Demirci-Simav kara yolunda mahsur kalan 3 otomobil ve 1 tırdaki 9 kişi kurtarıldı.
İlçede yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Tipinin etkili olduğu Demirci-Simav kara yolunun Akçakertik ve Deveboynu mevkilerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bölgede bazı araçlarda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine ilçe belediyesi arama kurtarma ekibi, 3 otomobil ve 1 tırdaki toplam 9 kişiye ulaştı.
Kurtarma aracına alınan vatandaşların bir bölümü evlerine bırakıldı.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yolu kullanan araçlarda kar lastiği, zincir ve çekme halatı kontrolü yaptı. Teçhizatı olmayan araçların geçişine izin verilmedi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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