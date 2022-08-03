Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 19:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa’da iki zehir taciri tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi’nde şüphelendikleri B.Ç. ve O.K.’yi durdurup, arama yaptı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam 48,96 gram uyuşturucu madde, 3 adet repagen sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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