Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, kentin temmuz ayında 711 milyon 923 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Kentin temmuz ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düştüğünü ifade eden Ünverdi, ocak-temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6'lık artışla 5 milyar 905 milyon 120 bin dolara ulaştığını aktararak, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir sanayi, ülkemiz için sürdürülebilir ekonominin temel unsurudur. Her koşulda üretim yapan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışan personelimizi canı gönülden kutluyorum. Onca zorluk karşısında büyük bir azimle, alın teriyle üretmeye ve çarkların dönmesi için mücadeleye devam ediyorlar."

Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise kentin ülke ekonomisinde öncü olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Tek arzumuz bu başarıyı artırarak devam ettirmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak. Bu noktada da ekonomi yönetiminin iş dünyasının en büyük destekçisi olacağından eminiz" ifadelerini kullandı.