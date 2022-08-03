Burdur İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerinin, devletin vergi kaybının ve haksız kazancın önlenmesi amacıyla kargolar üzerinde kaçak ürün gönderildiği veya geldiği değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yaptı.

İ.Ç.'nin adına gelen kargoda yapılan incelemede 2 koli içerisinde boş makaron olduğu görülmesi üzerine, şahsın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 20 bin adet bandrolsüz boş makaron, 260 adet doldurulmuş makaron, 5 paket kaçak sigara, 5 paket 50 gramlık kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

İş yerini işleten İ.Ç. ve C.Ç. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.