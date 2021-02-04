İlçede 2 ayrı hırsızlık olayının zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 34 yaşındaki E.K. olduğunu belirledi.

Zanlıyı takibe alan ekipler, E.K.'yi Cinosman Mahallesi'ndeki metruk bir binada yakaladı. Adreste yapılan aramada müştekilerden çalınmış yiyecek ve ev eşyaları bulundu.

Yapılan GBT sorgusundan tehdit ve hakaret suçlarından da arandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan metruk binadan ele geçen çalıntı malzemelerin, sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.