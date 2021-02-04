Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Meriç Nehri'ne inen kuğular, sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis daha çok yüksek kesimlerde yoğunlaştı.
Sis, Meriç Nehri ve çevresinde de etkili oldu. Nehre inen kuğular Meriç Köprüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Köprüden geçen vatandaşlar da kuğuların fotoğrafını çekti.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini belirtti.
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