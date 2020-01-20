Alınan bilgiye göre Subaşı Mahallesi Gani Sokakta 2 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden, soyadı öğrenilemeyen Ayşe adlı kadın evden dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışması sonrasında alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA