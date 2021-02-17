Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı motosikletli asayiş timleri, devriye görevi sırasında Evrenli Mahallesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 5,58 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.D. (35) ve R.D. (39) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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