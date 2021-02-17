Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Soğuksu Mahallesinde C.K'nın iş yerinde kaçak tütün satıldığını belirlemesinin ardından baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
C.K. hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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