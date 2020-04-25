Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa’da çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde güneş enerjisi kolektörünü kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'da alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gürsel Caddesinde oturduğu apartmanın çatısındaki kolektörü kontrol etmek isteyen Şahap Palavan (66), bastığı kaplamanın kırılması sonucu 5. kattan yere düştü. Palavan olay yerinde haytını kaybetti.
Palavan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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