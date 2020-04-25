Haber Giriş: Kaynak: AA
Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilkbaharda güzel manzaralar oluşturuyor
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin, Munzur Dağları arasındaki Ovacık ilçesinde, ilkbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor.
Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu 1500 rakımlı ilçede, ilkbaharın gelişiyle coşkuyla akan dereler, çiçeklere konan arı ve kelebekler ile yeşile bürünen meralar doğaya renk katıyor.
Her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan ilçe, ilkbaharda da eşsiz tabiatıyla büyülüyor.
Meraların sürülerle şenlendiği ilçede, kartpostallık manzaralar oluştu.
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