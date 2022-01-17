Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ağaçla traktör arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde traktörle ağacın arasına sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.
Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki tarlasına giden 53 yaşındaki Adem Kamış'tan haber alamayan yakınları Kamış'ı aramak üzere tarlaya gitti.
Tarlaya vardıklarında Kamış'ı traktörü ile zeytin ağacı arasında sıkışmış bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kamış'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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