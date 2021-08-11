Öğrenci İşleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Öğrenci İşleri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Soruşturma kapsamında S.E. (38), M.Ş. (54), C.A. (65), M.T. (51) ve H.Y. (36) gözaltına alındı.

Alanda arama çalışması yapan ekipler tarafından 8 kilogram kubar esrar bulundu.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide ekili boyları 180 ila 390 santimetre arasında değişen 1327 kök Hint keneviri tespit etti.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Killik Mahallesi Karabalık mevkisinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

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