Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tren rayı çalan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty ]
Malatya'da tren rayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde TCDD'ye ait 24 tren rayı hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların aracını tespit eden ve Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi'nde durduran ekipler, aramada çalıntı 24 tren rayı demiri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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