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Güncel
İHA 04.06.2024 17:28

Manisa'da 45 dereceyi bulan sıcaklıklar bunalttı

Manisa'da yaz mevsiminin birden gelmesi nedeniyle vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken termometreler 45 dereceyi gördü.

Manisa'da 45 dereceyi bulan sıcaklıklar bunalttı

Manisa'da yaz mevsimi geçtiğimiz yıllara göre erken geldi. Hava sıcaklıklarının dün itibariyle hızla artması vatandaşların güçlük yaşamasına neden oldu. 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı.

Manisa'da 45 dereceyi bulan sıcaklıklar bunalttı

Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak.

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