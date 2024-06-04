Parçalı Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2024 17:15

Rize'de öğrencilerin yazdığı kitaplar tanıtıldı

Rize'de Milli Eğitim Müdürlüğünce "Genç Yazarlar ve Şairler Kulübü" projesi kapsamında öğrencilerin yazdığı 14 kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Rize'de öğrencilerin yazdığı kitaplar tanıtıldı

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, burada gazetecilere, tüm ortaokul ve liselerde Genç Yazarlar ve Şairler Kulübünü kurdurduklarını söyledi.

Öğrencilerin sadece test çözerek ve akademik başarıya kilitlenerek hayata hazır olacaklarını düşünmediklerini belirten Tüfekçi, "Çocuklarımıza biraz daha yazarlık eğitimi verme yolunda çalışmalar yaptık. Yaklaşık on ay içerisinde bugün tanıtımını yaptığımız 14 kitabımız ortaya çıktı. Bu çocuklarımız Rize'mizin, ülkemizin, dünyanın geleceğine imza atacak. Bugün bu eserlere imza atan çocukların ülkemizin geleceğine imza atan çocuklar olacağına şahit olacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden İclal Efran Katmer ise projenin birçok öğrencinin hayatına dokunduğuna inandığını dile getirerek, "Hayali olan insanlar için çok güzel bir proje. Bana çok güzel duygular kattı. Gurur vericiydi ve hayatta bir şeyleri başarabileceğime inandırdı. Çok güzel ve büyük adımlar attık. Etkinlik çok güzel ve talep çok büyüktü. Bu kadar yoğun ilgiyi biz de beklemiyorduk. Hedefim büyük yazarlar arasında yer almak." dedi.

Engelli öğrenci Miray Özcan da "Herkesin özel bir durumu var. Bence herkes kendini sevmeli. Bu hayattaki asıl amacımız kendimizi sevmektir. Ben de kendimi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rize Eğitim
Sıradaki Haber
Kütahya'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Fransa meclisinde bir milletvekili Filistin bayrağı açtı
18:27
Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından yaklaşık 800 kişi tahliye edildi
18:22
Hamas: İsrail, çocuklara karşı suç işleyen "kara listeye" alınsın
17:10
Hindistan'da Su-30 MKI savaş uçağı düştü
17:09
Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek
16:58
Biden, "Netanyahu kendi siyasi geleceği için savaşı uzatıyor" yorumunu değerlendirdi
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ