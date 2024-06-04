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Güncel
AA 04.06.2024 17:12

Kütahya'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor

Kütahya'da, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamında açılan kurslarda yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Kütahya'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor

Kütahya ve ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri ile Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

kütahya Valisi Vekili Aydın Börü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya gibi bir sanat şehrinde el emeği göz nuru eserlerin ortaya konulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kütahya'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor

Kurslara katılanların bazılarının çeyiz hazırladığını, bazılarının da burada öğrendikleriyle iş kurduğunu anlatan Börü, "Bu kurslar aynı zamanda bazılarımız için bir psikoterapi ortamı da olabiliyor." dedi.

Börü, kurslarla yüzyıllardır devam eden el sanatlarının yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlandığını sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar da bu yıl kurslara yaklaşık 55 bin kursiyerin katıldığını ifade etti.

Protokol üyeleri ile katılımcılar resim, çini, seramik, ebru, nakış, amigurumi, iğne oyası, ağır işlemeli elbise, geri dönüşüm, dokuma gibi el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği serginin açılışında spor ve halk oyunu gösterileri ile müzik dinletisi sunuldu.

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