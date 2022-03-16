Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa’da 4 araçtan hırsızlık yapan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde Asayiş Büro ekipleri, farklı tarihlerde 4 farklı araçtan oto teybi, hoparlör ve ses sistemi çalınması ile ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin O.A.olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramada değişik marka ve modellerde oto teybi, hoparlör, anfi, elektrikli ısıtıcı ile araç hava ve mazot filtresi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, O.A. tutuklandı.
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