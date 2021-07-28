Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde 2 farklı noktada yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Side kavşağında ikinci yangın: 2 mahalle boşaltıldı

Ekipler Yeniköydeki yangına müdahale ederken ikinci bir yangın haberi ise kent merkezinden geldi. Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler karayolu refüjündeki palmiye alanlarına da sıçradı. Bölgede iki petrol istasyonunun olması büyük korku yarattı.

Side'de 2 mahallede bazı evler boşaltıldı.

Bakan bölgeye gidiyor

Yangınlara 1 uçak 19 helikopter 103 arazöz, 6 dozer ve yüzlerce işçi ile müdahale ediliyor.

Yangına Orman bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Çevre il ve ilçelerden de destek ekipler bölgeye yönlendirildi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.