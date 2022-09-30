Müsabakalara katılan sporcular ve diğer katılımcılar KTMÜ’nün çadırına büyük ilgi gösterdi, çadırı sıklıkla ziyaret etti.

Dünya Göçebe Oyunları’nın kuruluşundan bu yana geçen on yılda bütün süreçlerde, işlerde yer alan Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, müsabakaların gerçekleştirildiği meydandan katıldığı Manas Radyosu’nun canlı yayınında, Dünya Göçebe Oyunları’nın açılışının, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı N. Bilal Erdoğan’ın çok büyük gayreti, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Kazancı’nın büyük katkılarıyla şahane bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Rektör Alpaslan Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Burada yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma, hafıza tazeleme, hafızaya kaydetme misyonuyla hazırlanıyor.’ sözünü hatırlatarak, misyonu Türk Dünyası’nın misyonuyla birebir örtüşen Manas Üniversitesi’nin büyük önem arz eden bu muhteşem organizasyona her zaman katkı sunacağını ifade etti.

"Bütün Kırgızistan’ın burada olmasını isterdik"

Kırgızistan’ın en iyi şekilde temsil edilmesi için meydandaki tek üniversite çadırını kurduklarını da hatırlatan Rektör Ceylan, “Bütün Kırgızistan’ın burada olmasını isterdik. Tanrı Dağları’nın sularının İznik Gölü’ne dökülmesi bizi son derece mutlu etti. Türkiye ile Kırgızistan’ın kardeşliği suların, dağların, nehirlerin, ırmakların kardeşliğiyle devam ediyor.

Kırgızistan’ımız burada en iyi şekilde temsil edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Sadır Caparov, Kültür Bakanımız Sayın Azamat Camankulov, Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu Eski Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Kırgız Aksakalı Sayın Medetkhan Şerimkulov buradaydı.

Türkiye’den sonraki en büyük topluluk, ekip, sporcu, yönetici grubu Kırgızistan oldu. Kırgızistan’ımızın bu konudaki hassasiyeti en üst seviyede; bu nedenle İznik’te bu kadar üst düzeyde temsil edildi. Bu da bizi çok gururlandırdı.” diye konuştu.

İznik Gölü’nün kıyısında “Gelenekten Geleceğe Bir’iz!” sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Türk Dünyası sporcuları 4. Dünya Göçebe Oyunları ile kardeşliklerini pekiştiriyor.