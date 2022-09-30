Karadeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.

Kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.

Balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.