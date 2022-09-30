Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kasa kasa palamut için çıktılar, 2 balıkla döndüler
[Fotograf: İHA]
Palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz’e ağlarını doldurma umuduyla açılan balıkçılar, gece boyunca 2 balık avlayabildi.
Karadeniz’de son bir haftadır yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.
Kasa kasa palamutla limana dönme umuduyla denize açılan balıkçılar, gece boyunca mesai harcıyor.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde de ağlarını palamutla doldurma hayali ile denize açılan balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.
Balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.
Etiketler: Kastamonu Balıkçılık
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