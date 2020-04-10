Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Büyükbakkalköy yolu üzerinde terk edilmiş bir araç gördü. Araçta araştırma ekipler bir yandan ruhsatta kayıtlı kişiye ve ailesine ulaşmaya çalışırken bir yandan da yol kenarındaki gölette inceleme yaptı.

Ekiplerin araması sonucu öğlen saatlerinde gölette bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 56 yaşındaki M.K'ye ait olduğu belirlendi.

Savcılığın olay yerindeki araştırmasının ardından M.K'nin cesedi, morga kaldırıldı.

Polis, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen M.K'nin intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Soruşturma sürüyor.